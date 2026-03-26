Emilia Mernes rompe el silencio con potente mensaje tras su polémica con María Becerra y Tini Stoessel

La cantante Emilia Mernes se pronunció en redes sociales tras la controversia con las artistas María Becerra y Tini Stoessel. Este hecho comenzó después de las involucradas se dejaran de seguir.

Pero no solo eso, sino que supuestamente la enemistad se habría generado después de que Emilia Mernes sintiera celos del éxito de María Becerra, según expuso la periodista Yanina Latorre.

Latorre comentó que la intérprete habría saboteado los eventos de la artista en Estadio de River, en donde María fue la primera argentina en marcar ese hito. Por otro lado, el conflicto con Tini Stoessel, se debía a que Mernes le habría ‘quitado’ los bailares a Tini, según La Cuarta.

Estos hechos habría provocado que a la cantante de ‘¿Tú crees en mí?’, le cayera un ola de odio. En donde la artista se encontraría asustada por su seguridad y profundamente afectada.

El mensaje que publicó Emilia Mernes en redes sociales tras polémica

Luego de días de que estos posibles rumores salieran a la luz, la cantante se pronunció a traves de su Intagram. El día de ayer subió una historia en donde pedía que se detuviera los malos comentarios.

«Hace una semana que estan diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar», comenzó diciendo la artista.

Además, señaló que ella quiso mantenerse en silencio tras recibir mensajes de odio y acusaciones, con el objetivo de que estas pararan. Pero no fue así.

«Ni yo, ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio«, señaló. Asimismo, explicó que las diferencias que tuvo con sus colegas la shabía hablado y creyó que ya estaban aclaradas.

También, recalcó que esta dispuesta a hablar nuevamente si es necesario. De igual manera, pidió que ya no le envien mensajes de odio.

«Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano», declaró.

Además, agregó: «Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta», concluyó.

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