«Pensé que era más simpática»: Joven se hizo viral por calificar sin filtro a los famosos chilenos en Viña y sorprendió a todos

El joven chileno, que en redes sociales es conocido como Maxiibommm, se hizo viral tras subir fotos con famosos con comentarios de cómo fue el conocerlos y cómo se comportaron con él. Además, Maxi también los evaluó. Las fotos son con famosos chilenos relacionados a la farándula y el espectáculo. En las fotos señala cosas ‘buenas’ como ‘malas’, de estos personajes.

Entre los nombres de famosos que fueron 10 de 10 con él, está. Tonka Tomicic, en donde comentó que «subió a tomarse una foto y fue simpática, solo que estaba apurada«. Luego fue el turno de Tita Ureta: «Es un amor, salió del Sheraton Miramar a saludar y tomarse fotos con todos». Karen Doggenweiler: «Muy amorosa, pero los guardias la llevaban y ellos no dejaron que se tome más fotos».

Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel: «Super simpáticos, aunque la verdad me cae mal la Faloon«, Rafael Araneda. «Muy amable y simpático. Le mando un saludo a mi abuela, tenía tema de conversación».

Asimismo, opinó sobre Furia: «La mejor, le prometí entrar a un reality para pelearnos con todos y me dijo que banca la idea».

La reina también fue bien evaluada Skarleth Labra: «Se puso a hablar conmigo caleta de rato. Dijo que me parecía a Kidd Voodoo. Días después la vi en la playa y me reconoció».

Estos son los famosos con malas calificaciones

Pero no todo fue 10 de 10. Entre los famosos que no tuvieron una buena evaluación está José Antonio Neme, quien tuvo la peor nota: -20. «Super pesado. Estaba indignado porque él no tenía una van privada. Fui el único con el que se tomó una foto, pero muy desagradable». Los Power Peralta: «Muy agrandados, pero igual se tomaron fotos y hasta grabamos el wow moment».

También mencionó a Diana Bolocco: «Pensé que era más simpática». Nacho Pop: «Super desagradable. Empezó a decir que quién conocía a los artistas de la última noche ¿quién lo conoce a él?«, cerró el joven tiktoker.

