«Che, Boric escúchame poneme custodia. Boric, me van a matar»

El duelo entre Universidad Católica y Boca Junior por la primera fecha de la Copa Libertadores ya empieza a calentar el ambiente. El partido se jugará el 7 de abril en el Claro Arena y genera alta expectación, tanto en Chile como en Argentina.

Por lo mismo, en redes sociales el encuentro ha dado que hablar. Uno de los protagonistas ha sido el streamer argentino Davo Xeneize, quien anunció que viajará al país para ver el partido.

En medio de una de sus transmisiones, el creador de contenido vivió un momento que rápidamente se viralizó. Todo comenzó mientras leía mensajes de usuarios chilenos en su chat. Estos lo «amenazaban» en tono de broma, como es común en sus live. Esto lo llevó a reaccionar con humor.

La reacción de streamer argentino Davo y mensaje a José Antonio Kast

“¿Por qué me están amenazando los chilenos en el chat? No me asunten, yo voy a ir a ver a Boca. Una pregunta, ¿Boric sigue siendo presidente de Chile? Le voy a mandar un audio ‘Che, Boric escuchame poneme custodia. Boric, me van a matar’ ¿No está más Boric? Uh..”, lanzó entre risas, mencionando al exmandatario Gabriel Boric.

Luego, al darse cuenta de que el actual presidente es José Antonio Kast, decidió seguir con la broma y simular un audio dirigido a él: “Hola, ¿cómo andá Josecito? ¿Todo bien? Escúchame…”, dijo antes de interrumpirse.

El famoso streamer siguió reaccionando a los mensajes de su chat y respondió de manera irónica: “Yo voy en dos semanas a Chile y me están poniendo ‘si venís, te matamos bostero’. Uno me puso que me van a esperar en todos los aeropuertos, como si Chile tuviera 50 aeropuertos, son un pasillito, boludo”.

“¿Se creen Argentina? Aquí tenemos Ezeiza y Aeroparque, dale. Tomátela. Voy en auto a Chile, pelotudo, voy a Mendoza y voy en auto para allá”, cerró.

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