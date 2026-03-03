Famoso streamer quedó sorprendido tras visita a Chile y lo comparó con Miami: «No me lo podía creer, de verdad»

El reconocido streamer colombiano WestCol pasó por Chile durante la última semana de febrero y su experiencia no lo dejó indiferente. Tras recorrer el país, realizó una transmisión en vivo donde sorprendió al dedicar una serie de elogios al territorio nacional.

Durante su estadía visitó Santiago y Viña del Mar. Además, compartió con figuras del género urbano como Cris MJ y FloyyMenor. Asimismo, también se reunió con el streamer Byking y Pamela Díaz.

WestCol impactado tras visitar Chile

Vale destacar que el streamer fue invitado por Yandel, esto en el marco de su presentación sinfónica en el Festival de Viña del Mar.

Ya de regreso en su plataforma, el creador de contenido habló sobre lo que vivó en el país. En una transmisión a través de Kick, se mostró sorprendido por el nivel de desarrollo.

“Impactado, se los juro. De verdad Chile no tiene nada que envidiarle a ningún país”, afirmó el creador de contenido.

El colombiano insistió en su impresión y comparó su experiencia con ciudades de Estados Unidos. “Yo no me lo podía creer. De verdad yo sentía que estaba en Miami”, comentó.

Asimismo, destacó el orden y la sensación de seguridad que percibió. «Un país de Latinoamérica con esas estructuras. Por lo menos yo que yo conocí que fue Santiago, las calles súper limpias, bonitas y la gente muy educada. Caminaban tranquilas sin miedo a que le explotaran la cabeza de un tiro… Algo que jamás pensé», continuó.

En la actualidad, Westcol es uno de los streamers más influyentes del continente. Cuenta con cerca de 3,2 millones de seguidores en Kick y suele mover masas y generar impacto con sus transmisiones.

