El humor llegó a Radio Corazón con Yossekitt: «Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien»

Todo el humor llegó a la número uno de Chile con Yossekitt, la comediante llegó a hablar sobre cómo ha sido su trayectoria. Desde el primer día trabajó con una disciplina admirable y una estructura muy clara.

La comediante recordó sus inicios y mencionó: «¿Qué puedo hacer para vivir de esto de una manera más fácil y no morir el intento de comediante? Que es lo que realmente amo. Y empecé con redes sociales. Pero dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Como muy matea, siempre dedico nueve horas diarias».

Esta disciplina le permitió que alcanzar los cien mil seguidores en apenas un año de trabajo constante. Actualmente su influencia ha crecido hasta superar los trescientos treinta y dos mil seguidores en sus perfiles.

Por otro lado, en conversación con Radio Corazón, se le preguntó qué significaba su nombre. Yossekitt señaló que todo comenzó con su madre, que es poeta y que ella le creó un nombre.

«Mi mamá es poeta y ella creó un nombre para mí. Son versos. Una mujer valiente, que sabe lo que quiere. Todo con muchas aristas lindas», enfatizó. Además, señaló que: «Yossekitt, significa yo sé que triunfaré».

Los proyectos a futuro de Yossekitt

Ahora bien, la comediante se refirió sobre su próximo evento este 10 de mayo a las nueves de la noche. En donde realizará un show sin filtro en Palermo teatro Bar.

Asimismo, la comediante se refirió sobre sus sueños en cuanto su carrera. «Me encantaría, a grande escala y con los años, por supuesto, ir a un Movistar Arena, hacer un Caupolicán, romper las fronteras, y no solo en el estándar, sino que me encanta comunicar».

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