¿Quién es Bárbara Moscoso? La bailarina chilena que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny

Bárbara Moscoso es una bailarina chilena que su nombre se ha hecho conocido últimamente por haber participado en el show del medio tiempo del Super Bowl. Evento que se realizó la semana pasada y que estuvo a cargo del cantante Bad Bunny marcando un hito con más 135 millones de espectadores.
En sus redes, la artista señalo los agradecida y feliz que estaba por esta oportunidad. «Esta Barby nunca pensó que iba a llegar aquí. Hay sueños que parecen demasiado grandes y hoy uno de esos sueños se cumplió».
Además, añadió que: «Tengo tanto que decir, pero hoy solo quiero decir gracias. Gracias a todos los que han creído en mí, a los que han estado desde el comienzo y a los que se han ido sumando en el camino. Este momento también es de ustedes».
Después de que el show de medio tiempo haya tenido un éxito rotundo junto a algunas críticas negativas. La bailarina a través de su Instagram dedico unas palabras de reflexión.
«Esto no fue solo por mí. Fue por mi familia, por mi cultura, por mis raíces. Por cada persona que sueña en grande, incluso cuando nadie más lo ve. Fue por el amor que me sostuvo cuando dudé, por la gente que creyó en mí, y por todo lo que me empujó a seguir mi camino, incluso cuando era difícil«, expresó en su cuenta de Instagram.
Además destacó que: «Hoy celebro este momento con gratitud, orgullo y el corazón lleno. Porque los sueños no se caminan solos».
Trayectoria artista de Bárbara Moscoso
Bárbara Moscoso tiene una amplia experiencia como bailarina. Su trayectoria comenzó en el programa Rojo: fama contra fama, en el año 2007. Más tarde, fue la bailarina de Rodrigo Díaz en la tercera temporada de Fiebre de Baile en 2010, donde la pareja fue la ganadora y en el año 2022 participo en el programa «Aquí Se Baila».
Además, la bailarina a sido participe de espectáculos de otros artistas latinos como Daddy Yankee, Don Omar, Maluma, Luis Fonsi y Marc Anthony.
Hace alrededor de 10 años que reside en Estados Unidos, consolidando tu trayectoria como bailarina internacional.
