Joven finlandesa que vive en Chile reveló un peculiar modismo que no se puede sacar de la cabeza: «Me encanta…»

El español «chileno» vuelve a llamar la atención fuera de nuestras fronteras. Esta vez, fue una joven finlandesa residente en Chile quien puso el foco en la particular forma en que hablamos y en los peculiares modismos que usamos a diario.

A través de sus redes sociales, la influencer suele compartir observaciones sobre el lenguaje local. En uno de sus videos más recientes, confesó algo que no deja de sorprenderla. «Me llama mucho la atención que en Chile se usan animales en los dichos», señaló.

Esto le llama la atención a joven finlandesa del lenguaje chileno

Según explicó, uno de los casos más repetidos es el uso del chancho. «Uno que se usa muchísimo es el chancho. Hay varios dichos con esta palabra. Todos significan cosas distintas», comentó en el video.

Para ejemplificar, mencionó expresiones ampliamente conocidas como «pasarlo chancho», «irse al chancho» y «está mal pelado el chancho».

La joven destacó lo expresivo de estas frases y reconoció su fascinación por el lenguaje local. «Me encanta que el español chileno tenga dichos tan gráficos», afirmó, invitando además a sus seguidores a dejar más ejemplos en los comentarios.

La respuesta no tardó en llegar. Un usuario escribió: «Aquello fue una chanchada, por ejemplo, cuando alguien estafa a otra persona o entidad». Otro comentó: «Te pillaron chanchito = Cuando descubren a alguien haciendo algo indebido». Mientras que una tercera persona agregó: «Voy a todo chancho = ir muy rápido».

Esta no es la primera vez que la finlandesa habla sobre este tema. En un publicación anterior, reveló cuáles son sus modismos favoritos aprendidos en Chile: «Hacer una vaca», «andar pato», «chicotear los caracoles» y «peinar la muñeca».

Cabe recordar que la joven llegó al país en 2019 como estudiante de intercambio, y desde entonces, ha documentado su experiencia viviendo y aprendiendo el español chileno.

También puedes leer en Radio Corazón: La nueva adquisición de Naya Fácil que dejó a todos helados: Casi único en Chile y de exorbitante precio

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google