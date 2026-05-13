Reconocida artista regresó a los escenarios y las críticas la tendrían «devastada»: Habría pensado cancelar la gira de la agrupación

Amaia Montero regresó a los escenarios junto a la Oreja de Van Gogh, tras 20 años. Su primer concierto congregó a 15 mil personas en Bilbao, España.
La cantante interpretó diversos éxitos como «Rosas», «20 de enero» y «Puedes contar conmigo», fueron canciones que hizo corear al público.
Pero antes de comenzar su gira, la artista se sinceró sobre un momento personal difícil por el que pasó. «Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida. Completamente perdida, al punto de no reconocerme«, señaló.
La artista continuó comentando. «Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí. La vida, la música se habían apagado para siempre».
«Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy. Más fuerte. Vosotros me hacéis más fuerte. Con toda la ilusión y con más ganas de cantar que nunca”, aseguró la cantante.
El regreso de Amaia Montero a los escenarios
Sin embargo, tras su concierto las redes sociales se llenaron de críticas, las cuales habrían herido notoriamente a la artista. Según el medio, La Voz de Galicia, Amaia Montero se encontraría profundamente afectada.
La críticas habrían sido por la calidad vocal de la cantante, mencionando que se escuchaban más que nada al público coreando o la voz de su compañeros.
Incluso, la artista reconoció que «lo hago fatal, soy consciente«, debido a que una canción no salió como ella hubiese querido. Asimismo, el periodista Álex Álvarez señaló que la cantante se encontraría «absolutamente devastada«.
Este hecho provocó que Amaia Montero, se replanteará su vuelta a los escenario y que incluso ha pensado en cancelar la gira de el regreso de La Oreja de Van Gogh.
