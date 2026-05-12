«Él es adicto al tramadol (…) estaría inubicable»: La acusación contra famoso rostro de TV chileno que remece al espectáculo

Durante la emisión de este lunes de Que te lo digo, el periodista Sergio Rojas sorprendió con una fuerte acusación relacionada con Julián Elfenbein. El comunicador afirmó que el animador estaría enfrentando una supuesta adicción al tramadol, situación que habría complicado su presente laboral.

Según explicó Rojas en el espacio de Zona Latina, este escenario incluso habría influido en la posibilidad de que Elfenbein asumiera un rol en Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión.

Las declaraciones de Sergio Rojas contra Julián Elfenbein

“La productora del matinal lo comenzó a llamar y Julián Elfenbein dejó de contestar el celular. Cayendo en una suerte de desconexión laboral y todo indicaría o lo que sus empleadores pensarían es que él habría caído víctima de esta sustancia. Él asume que es adicto al tramadol”, comentó el periodista.

De acuerdo a lo expuesto por Sergio Rojas, el conductor consumiría este medicamento debido a problemas físicos, aunque también lo utilizaría para enfrentar “otro tipos de dolores”. Además, aseguró que actualmente estaría alejado y difícil de contactar.

“Julián estaría inubicable, por eso a última suben al señor (Roberto) Cox quien ni siquiera estaba pensado en asumir este rol tan importante”, señaló el comunicador.

En el mismo programa, Rojas recordó una situación que, según dijo, habría ocurrido años atrás durante las grabaciones de Primer Plano. Ahí mencionó un relato entregado anteriormente por Pamela Díaz.

“Pamela Díaz nos contó que había una distancia con Julián es que él en todas la pausas comerciales desaparecía, no compartía con el resto del equipo y que se iba al baño de manera misteriosa, lo que señalaban es que por este dolor y adicción es que él tomaba este tranquilizante para volver en mejores condiciones”, cerró.

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