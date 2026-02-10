Revelan que dos famosos chilenos ya murieron tras visitar una «tierra maldita»: Un tercero también estuvo ahí

En las últimas horas, Adriana Barrientos destapó una tenebrosa historia en el programa Zona de Estrellas.

Trata de una situación que tendría bastante complicado a Junior Playboy, según el relato de la panelista del espacio farandulero.

«Te mueres lo que me dijo. Esta es una salida de madre», comenzó diciendo Adriana Barrientos a sus compañeros del programa. Asimismo, confesó que era algo «demasiado heavy».

El participante de «Secreto Final» le habría comentado a Barrientos que distintos participantes habrían transitado por una «tierra maldita» en Perú. Esto en medio de las grabaciones de Tierra Brava y Palabra de Honor.

Esta es la «Tierra maldita» de la que habla Junior Playboy

En el relato, la panelista de Zona de Estrellas aseguró que tres famosos caminaron por el territorio.

«Por esa tierra él no quiso pasar. Habrían caminado ahí el Negro (Piñera), luego Andrés (Caniulef) y a última hora pasó Miguelito», partió relatando la creadora de contenido.

Además, agregó que: «Entonces, (Junior) me andaba preguntando cómo se encontraba de salud Miguelito».

Siguiendo por esa línea, el creador del «desayunior» reveló que Daniela Aránguiz también cruzó por ese sector. Sin embargo, se limitó a pasar «por un costadito».

«No se te olvide que esa es bruja. Esa pisa la tierra y se envenena, es bruja y tiene protecciones», se habría referido Junior Playboy sobre Daniela Aránguiz.

