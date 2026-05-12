David Bisbal regresa a Chile con su «Tour Eterno 2026»: Conoce dónde es, cuándo es la venta general de entradas y precios

El cantante español David Bisbal volverá a Chile con su esperado “Tour Eterno 2026”. El artista se presentará el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena desde las 21:00 horas, en un espectáculo que promete repasar los grandes éxitos de su carrera.

En esta nueva gira, el intérprete apostará por un repertorio cargado de clásicos y canciones que han marcado su trayectoria musical. Temas como “Ave María”, “Bulería”, “Dígale”, “Mi Princesa”, “Esclavo de sus Besos”, “Esta Ausencia” y “Lloraré las Penas” serán parte del show que traerá de regreso al español al país.

Además, el cantante incluirá en el concierto su más reciente lanzamiento, “Vivir así es morir de amor”, una nueva versión del clásico popularizado por Camilo Sesto.

Con más de 25 años de trayectoria, David Bisbal se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música latina. A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos tres Grammy Latinos, tres Premios Billboard Latinos, tres World Music Awards y el galardón LOS40 Music Awards Santander 2023 al Mejor Directo.

El éxito del artista también se refleja en sus cifras: suma más de seis millones de entradas vendidas y más de 1.250 conciertos realizados alrededor del mundo. Incluso, ha logrado presentarse en escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro Real de Madrid.

Venta de las entrada para el concierto de David Bisbal

La preventa de entradas comenzó este lunes 11 de mayo a las 10:00 horas. En tanto, la venta general estará disponible desde el miércoles 13 de mayo a través del sistema Puntoticket.

Los valores de los tickets para el “Tour Eterno 2026” variarán según la ubicación dentro del recinto. Los precios van desde los $40.250 en Platea Alta hasta los $92.000 para el sector Diamante.

Este es el mapa para el regreso de David Bisbal a Chile:

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