La Nueva Ola llegó a Radio Corazón con todo el romanticismo de Carmen Maureira: «Estoy muy agradecida de mis seguidores»

La Nueva Ola llegó a la Corazón junto a Carmen Maureira. La cantante inició su carrera en la música romántica a muy temprana edad, durante la década de los 60, luego de sorprender a todos en una audición de Radio Balmaceda.

Más tarde, firmó contrato con el sello Caracol y en 1965 lanzó su primer single, “Una noche más”, tema que se transformó en un éxito radial tanto en Chile como en Venezuela.

Próximos eventos de Carmen Maureira

Ahora, Carmen llegó a la número uno para contarnos sobre sus próximos eventos y también para agradecer el cariño de sus seguidores. “Todas mis canciones, gracias a Dios, todavía las tocan, las recuerdan. Y como esta, es ‘Quiéreme’ que siempre la piden en la radio del sur(…) Así que estoy muy agradecida de mis seguidores”.

La cantante también habló sobre la relación que mantiene con otros artistas de la época. “Y con Marisa estuvimos en Quilpué y nos fue súper bien. Y con Larry también estuve en el Cinzano de Valparaíso. Hemos estado haciendo actos de eventos por aquí y por allá, recorriendo Chile”.

Además, Carmen Maureira confirmó que este 21 de junio, a las 17:00 horas, se presentará en el Teatro Caupolicán junto a destacados exponentes de la Nueva Ola. “Vamos a celebrar los años del Teatro Caupolicán”.

Ese día, el recinto celebrará sus 90 años con un espectáculo que reunirá a grandes figuras del movimiento, entre ellas Carmen Maureira, Larry Wilson, Luz Eliana, Fernando Montes, Los Ramblers, Marisa, Carlos Alegría, Patricio del Solar y Los Galos.

Asimismo, el show rendirá homenaje a Luis Alberto Martínez, considerado último rey de la vieja ola del bolero. La entradas las puedes encontrar en PuntoTicket y boletería del teatro.

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