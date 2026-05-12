Cecilia Gutiérrez confiesa que se quiere retirar del mundo de la farándula: La respuesta de la mamá de Maite Orsini no se hizo esperar

La periodista de farándula realizó una inesperada confesión sobre su carrera profesional. Cecilia Gutiérrez anunció que ya no quiere estar ligada al mundo del espectáculo.

En conversación con el programa digital “La Hora de Conversar con Sergio Marabolí”, la comunicadora reveló que llegó el momento de tomar otro rumbo, alejado de la farándula.

Además, señaló que actualmente está reuniendo dinero para formar un proyecto, aunque todavía no define cuál será. Eso sí, aseguró que espera concretarlo en el futuro.

Cecilia Gutiérrez comentó que «Creo que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Yo a veces me siento vieja comentando… ya como que estoy vieja para andar hablando de los otros«.

«Yo ya encuentro que estoy vieja para estos trotes, para andar recibiendo hate», agregó.

Por otro lado, la comunicadora señaló que la decisión también es por su hija. «La Mila ya se empieza a dar cuenta de las cosas. Ya entró al colegio, no quiero que nadie le diga cosas… sobre todo por ella, como que quiero cuidar mucho su crianza, su entorno«, enfatizó.

Sin embargo, Miss Bombastic confesó que actualmente está ahorrando para poder comenzar un nuevo proyecto alejado del mundo de la farándula. «Entonces, yo ahora, te lo digo súper honestamente, para mí esta cuestión es juntar plata solo para poder lanzarme con un proyecto propio más adelante«.

«Estoy capitalizando, aprovechando cada campaña, cada propuesta, a todo le digo que sí», confesó.

El comentario de la madre de Maite Orsini

Ante el anuncio de Cecilia Gutiérrez, Maite Pascal, mamá de Maite Orsini, lanzó un duro comentario hacia la periodista.

«Muy cierto, pero no se trata de edad… es educación. Es muy ordinario, bajo, triste, basar tu vida en hablar del resto, sobretodo si eso destruye la vida de quien hablas«, comenzó diciendo la mamá de Maite Orsini.

«Yo creo que ya es momento que Cecilia se dé cuenta de lo vacía que es su vida y deje de dedicarse a hablar del resto. Señora, preocúpese de su familia y deje en paz a los otros», concluyó.

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