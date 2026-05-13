Sobredosis de Soda vuelve a Gran Arena Monticello con «Vuelo Stereo»: Cuándo es y cómo comprar entradas

La reconocida banda tributo Sobredosis de Soda regresará al Gran Arena Monticello con un espectáculo especial que promete emocionar a los fanáticos de Soda Stereo. El próximo sábado 16 de mayo, la agrupación presentará “Vuelo Stereo”, un show conceptual que celebra los 30 años del icónico álbum MTV Unplugged “Comfort y Música para Volar”.

La propuesta no busca replicar de manera exacta el histórico concierto, sino reinterpretar su esencia desde una mirada contemporánea, mezclando sonidos electrónicos, texturas cinematográficas y nuevas atmósferas musicales.

El espectáculo recorrerá las canciones más emblemáticas de “Comfort y Música para Volar”. Además de incorporar nuevas versiones de clásicos del catálogo de Soda Stereo, manteniendo la carga emocional de las composiciones originales, pero llevándolas hacia una experiencia más inmersiva e íntima.

Para este montaje, Sobredosis de Soda expandió su tradicional formato de trío con la incorporación de electrónica, teclados y cuerdas. Generando un viaje sonoro pensado para envolver al público a través de climas musicales y una narrativa conceptual de aproximadamente 90 minutos.

La banda también destaca por mantener viva la visión artística de Gustavo Cerati. Marcada por la experimentación y la constante evolución musical, elementos que inspiran directamente la propuesta de “Vuelo Stereo”.

Fecha, hora y entradas para «Vuelo Stereo» en Gran Arena Monticello

El regreso de Sobredosis de Soda a Chile se da tras el exitoso “Stereo Tour 2025”, gira internacional con la que realizaron 74 conciertos en 64 ciudades de 20 países. Reuniendo a más de 100 mil espectadores y consolidándose como uno de los proyectos tributo a Soda Stereo más importantes a nivel mundial.

Sobredosis de Soda se presentará el sábado 16 de mayo a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google