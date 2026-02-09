Donald Trump arremete contra Bad Bunny tras presentación en medio tiempo del Super Bowl: «Uno de los peores de la historia»

Bad Bunny fue el primer artista latino en presentarse en solitario en uno de los eventos más reconocidos en el mundo. El cantante puertorriqueño realizó un espectáculo donde hizo un repaso por sus mejores éxitos.

La presentación tuvo referencias a la cultura latina como la venta de comida en carros, canciones y bailes. El artista también estuvo acompañado de otras figuras latinas como Pedro Pascal, Karol G y Young Miko. Además, contó con la invitación especial de Ricky Martin, que cantó «Lo que le pasó en Hawaii» y a Lady Gaga, que cantó «Die With a Smile», estilo salsa.

El cantante y compositor, finalmente cerro su espectáculo mencionando a los países del todo el continente americano. A esto se le sumó que en sus manos tenía un balón con una frase en ingles que decía «Juntos Somos América».

El show que duró 13 minutos fue uno de los más vistos en la historia, alcanzando 135.4 millones de espectadores según NBC.

Trump contra el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó las presentación como un desastre. Los dichos fueron publicados a través de su perfil en la red social Truth Social: «Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo».

Además, añadió que “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡Uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

«No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el MUNDO REAL», cerró.

