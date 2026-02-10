Muere José Bisbal Carrillo, Padre de David Bisbal y excampeón español de boxeo

La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del cantante español David Bisbal, a los 84 años.

El exboxeador atravesaba un complejo estado de salud debido al Alzheimer que padecía desde hace años. Durante sus últimos días permaneció en una residencia especializada, donde recibió cuidados permanentes.

José Bisbal y su vida ligada al boxeo

De acuerdo con información publicada por el Diario La Almería, medio que confirmó su muerte, José Bisbal Carrillo nació en Plaza Viaje, en la ciudad de Almería.

Desde joven destacó en el boxeo amateur. Alcanzó el título de campeón de Andalucía y, en 1960, se consagró como subcampeón de España. Un año más tarde logró uno de los hitos más importantes de su carrera: se convirtió en campeón de España en la categoría peso gallo y obtuvo la medalla de oro en los campeonatos disputados en Madrid.

A lo largo de su trayectoria sumó cerca de 49 victorias, cifra que lo posicionó como una figura respetada y querida dentro del deporte en España. Además, fue uno de los pioneros en llevar el boxeo español a combates internacionales, abriendo camino fuera del país.

El emotivo mensaje de David Bisbal

Tras conocerse la noticia, David Bisbal utilizó sus redes sociales para despedirse de su padre. El artista compartió una antigua fotografía en la que aparece José Bisbal levantando un trofeo de boxeo.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el cantante, en un mensaje que rápidamente generó muestras de apoyo y condolencias.

