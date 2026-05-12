¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda despejó las dudas con su pronóstico para los próximos días en Mega El experto en tiempo de Mega entregó informe del clima para la Región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles. 12 May, 2026. 17:31 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor «pisó el palito» con un supuesto cambio de parejas: «Me hicieron una emboscada entre dos mujeres» Auditor relató en el Chacotero como su cita Tinder casi termina en el calabozo: «Me salvé por un pelo…» Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: «Me sacó a chuletas de la zona roja» ¿Lluvia en Santiago?: Meteorólogo de Mega reveló qué día de la semana podrían volver las precipitaciones a la capital Auditor "pisó el palito" con un supuesto cambio de parejas: "Me hicieron una emboscada entre dos mujeres" David Bisbal regresa a Chile con su "Tour Eterno 2026": Conoce dónde es, cuándo es la venta general de entradas y precios Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado