¡Remezón en Fiebre de Baile! Participante tomó decisión que impactó a todos: Ni el jurado lo podía creer

Una bomba fue la que cayó en Fiebre de Baile. El programa de entretención se encuentra en su recta final, y en la reciente edición, una noticia dejó en shock a todos.

Se trata de Cony Capelli, una de las favoritas, quien se ausentó en el último capítulo del estelar de Chilevisión.

Su ausencia no pasó desapercibida, y rápidamente comenzaron los rumores y especulaciones sobre su futuro en Fiebre de Baile.

Más tarde, llegando al final del episodio, la animadora Diana Bolocco confirmó la noticia: Cony Capelli no seguiría más, tras conversaciones previas con producción.

¿Qué pasó con Cony Capelli en Fiebre de Baile?

“La razón que ella entregó para retirarse de la competencia, era para proteger su salud emocional”, comenzó diciendo Bolocco.

Además, agregó que: “La producción le dio la posibilidad de que reconsiderara su decisión, pero ella no lo quiso”.

“Nos hubiera encantado tenerla aquí para escucharlo de su propia boca, pero no está en condiciones de venir. Ella no quiso venir hoy», continuó.

Siguiendo por esa línea, señaló que desde producción esperan contar con ella el nuevo capítulo, y que reconsidere su decisión.

Vale destacar que la ex chica reality ha estado en la palestra luego de tensos rounds con la influencer Naya Fácil, esto en el marco de los incendios en Lirquén y su presencia en la Gala del Festival de Viña.

Además, Julio César bromeó diciendo que invitaría a Naya a la final del programa, causando una notoria molesta en la bailarina.

Es importante mencionar que la gran final será este 4 de febrero en el Movistar Arena.

