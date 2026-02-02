Revelan polémico supuesto motivo entre quiebre de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva: «Por eso terminaron…»

Recientemente, el tiktoker Danilo 21 entregó un nuevo antecedente sobre la separación de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva. Lo hizo durante una transmisión en Youtube que buscaba reunir fondos para los damnificados del sur del país.

En uno de los bloques del live, el panelista de Primer Plano conversó con Adriana Barrientos. Fue ahí donde la integrante de Zona de Estrellas lanzó una versión distinta sobre el quiebre de la pareja.

Adriana Barrientos sobre supuesto motivo de quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

Según sostuvo la modelo, la relación habría terminado por una supuesta infidelidad del actor. “Cuentan por ahí que Kika Silva lo pilló con una rusa y que por eso terminaron”, afirmó Barrientos sin rodeos.

La Leona fue más allá y aseguró que Valenzuela habría sido visto recientemente con la misma mujer en Zapallar, en la región de Valparaíso. “Estaban comiendo en el Chiringuito de Zapallar”, comentó.

Barrientos agregó otro detalle del episodio. Relató que una clienta del restaurante se habría molestado por el olor a humo, ya que el actor estaría fumando en el lugar.

“Gonzalo Valenzuela tuvo que agarrar a la polola nueva para pagar la cuenta. No como en Argentina, cuando salió arrancando de una pizzería y no pagó la cuenta, se fue”, remató la opinóloga, desatando reacciones en redes sociales.

También puedes leer en Radio Corazón: Destacado actor nacional es apuñalado tras encerrona: Regresaba a su casa luego de los Premios Caleuche

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google