Tres chilenos fueron homenajeados por los premios Grammy 2026: Aparecen en el listado In Memorian

En la edición número 68 de los Premios Grammy, la Academia de la Grabación tiene un segmento que recuerda a los músicos, cantantes y figuras de la industria de la música que fallecieron durante el año.

En la ceremonia de este año, aparecieron Tommy Rey y Miguel «Negro» Piñera. Aunque los organizadores del evento no proyectaron sus nombres, sí recordaron al intérprete de “La parábolica” y a la voz de “Luna llena”.

La organización de los Grammy 2026 rindió homenaje a tres artistas chilenos.

El sitio web oficial del In Memoriam 2026 recordó a los intérpretes. «Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, más conocido por su nombre artístico Tommy Rey, fue un cantante de cumbia y bolero, músico, animador y compositor chileno», aparece en el escrito.

Por otro lado, Miguel Piñera fue recordado como «una celebridad chilena, dueño de una discoteca y músico aficionado. Era hermano menor del expresidente chileno Sebastián Piñera. Miguel Piñera fue una figura reconocida del mundo del espectáculo chileno y participó en el festival de música más grande de Sudamérica. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1983».

Además, también fue homenajeado Osvaldo Díaz, quien fue un recordado cantante de la Nueva Ola. «Fue un cantante chileno conocido por sus baladas románticas y boleros (…) «Soneto al Crucificado», que aparecen en álbumes como «Reflexiones» a fines de la década de 1970, mostrando un estilo que a menudo mezcla la emoción sincera con sonidos latinos tradicionales.

