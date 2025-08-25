Cautivó a todos en un reality nacional y ahora oficializó su relación con el vocalista de Ke Personajes: «Dios obró…»

«¿Volverías con tu ex?» y «Doble tentación» tienen varias cosas en común. Además de ser realities chilenos, cuentan con la participación de Gemma Collado, española que cautivó a los televidentes.

En las últimas horas, su nombre ha acaparado los medios, ya que oficializó su relación con Emanuel Noir, vocalista de la reconocida banda Ke Personajes.

Si bien existían rumores de un romance, nada era seguro, hasta este fin de semana. Fue a través de diversas románticas postales que confirmaron su relación.

Gemma Collado posteó un carrusel de fotografías que acompañaban la descripción: «Re mal, pero mal de bien».

Uno de los comentarios era de Emanuel Noir, quien respondió: «Muuuuy bien».

El intérprete de «Pobre Corazón» también sorprendió con una amorosa reflexión dedicada a la joven española. “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia. Presente y futuro», escribió en una foto que compartió el medio Infama, donde aparecen juntos y abrazados.

¿Quién es Gema Collado, la nueva pareja de Emanuel Noir?

Gema se hizo conocida en Chile en el reality de Mega. Además, estuvo en una relación formal con Jorge Guzmán, productor chileno.

Emanuel por su parte, ha tenido relaciones más comentadas. Luego de su relación con Julieta Farías (madre de sus hijas), en el año 2023 estuvo con Sophia Ramos.

La noticia ha causado gran expectación entre los seguidores de la banda. Por otro lado, Ke Personajes suena fuerte como una de las cartas principales para la próxima edición del Festival de Viña.

Cecilia Gutiérrez informó la noticia a través de Primer Plano, y sería uno de los artistas que debutarían en la Quinta Vergara.

Asimismo, se sumaría a Juan Luis Guerra y Daddy Yankee.

También puedes leer en Radio Corazón: Querido comediante que triunfó en Viña comunicó el sensible fallecimiento de su madre: «Estoy roto por dentro»