En la reciente edición del pódcast «Juzgamos y nos Funamos», conducido por Danilo 21, tuvo como invitada a Anita Alvarado. Durante más de una hora, la conocida Geisha abordo diversos temas, pero uno de los momentos más comentados llegó cuando se refirió a la polémica que enfrentó a Inna Moll con Paty Maldonado.

El conflicto se originó a partir de un video en Tiktok, grabado en el contexto del Miss Universo. En el registro, Inna Moll realizó un trend que incluía un gesto asociado al consumo de drogas. El clip generó una fuerte reacción de Paty Maldonado, quien fue tajante en su crítica. «Una estúpida como esa no puede… que dé un paso al lado (…) No nos representa. Que la saquen, la tienen que sacar», señaló en ese momento, lo que motivó la defensa pública de la madre de la modelo.

Tras dichos contra Ina Moll: Anita Alvarado arremete contra Paty Maldonado

En la conversación con Danilo 21, Anita Alvarado recordó ese episodio. Tras escuchar una explicación más detallada sobre el origen del trend, entregó su postura sin rodeos. «Yo honestamente creo que la niña se equivocó. Yo dije: ‘¡Qué tontera más grande’!», afirmó.

«Pero estoy con la mamá que defiende a su hija, porque las mamás defendemos a los hijos, aunque se equivoquen», marcó la diferencia respecto al rol de la familia.

En ese contexto, apuntó a su autoridad moral para criticar. “Pero esta vieja c… que tenía negocios, que tenía gente que les tapaba el negocio, que no venga con h… de que no era referente para Chile, porque Paty tampoco es referente para Chile”, lanzó.

El tono siguió subiendo, especialmente cuando el influencer le consultó si creía que Maldonado tenía un problema con la belleza: «Pero si ella no sabe de belleza, ¡¡Estás loco! ¡Con esa cabeza, ni c…!! ¿Tú crees que alguna vez se vio al espejo y dijo: ‘Soy bella’?”.“¡Estás loco! ¡Con esa cabeza, ni c…!”, cerró.

