Raquel Argandoña será su reemplazo: Tonka Tomicic saldrá de programa estelar de Mega y estos son sus motivos

Tonka Tomicic anunció su salida de Only Friends, programa de conversación que anima junto a José Antonio Neme. La conductora comenzará próximamente las grabaciones del reality “¿Volverías Con Tu Ex? 2”, proyecto que se realizará en Perú y que marcará uno de los estrenos más esperados de la señal.

A raíz de este nuevo desafío, deberá ausentarse de “Only Friends”, el programa estelar de conversación de los sábados. Frente a este escenario, desde Mega confirmaron que Raquel Argandoña asumirá la conducción del espacio junto a José Antonio Neme.

Ambos estarán a cargo de liderar el programa mientras Tonka Tomicic participa en las grabaciones del reality fuera de Chile.

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Sobre este cambio, Raquel Argandoña comentó: “Tonka parte mañana a Perú para hacer su reality y yo me voy a quedar en el puesto de ella acompañando a José Antonio Neme. Pero es un reemplazo hasta que se termine ‘Only Friends’”.

Por otro lado, desde “Que Te Lo Digo” se contactaron con Tonka Tomicic para conocer su reacción ante esta modificación dentro del canal.

“Me gusta mucho la idea de que como equipo nos apoyemos en los roles que tenemos. Que sea una especie de enroque entre nosotros. Raquel y Jose se llevan de maravilla. Destinados a triunfar”, expresó la animadora.

Además, Tonka Tomicic explicó que su principal compromiso con Mega está ligado a los realities: “Mi trabajo principal en Mega y, por lo que me contrataron, es por el reality. Todo lo demás que he vivido desde el Festival han sido extras impensados. No eran programas que me correspondían a mí ¡Pero el destino es sorpresivo!”.

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