«No tienen ningún talento para la tele»: El ácido descargo de José Antonio Neme contra ciertos rostros de TV

El último episodio del año de Only Fama estuvo marcado con un tono nostálgico, donde hubo palabras de despedida y se realizó un balance anual.

Los temas fueron la salida de Fran García-Huidobro y una revisión crítica del panorama televisivo nacional. En ese sentido, La Pizarra de la Abuela, sección liderada por Pamela Jiles, evaluó a distintos rostros de la pantalla chica, dejando opiniones divididas en el estudio.

José Antonio Neme critica rostros de la TV actual

Fue ahí, donde José Antonio Neme tomó la palabra y lanzó una reflexión sobre el estado actual de la televisión nacional. El periodista apuntó a una falta de reconocimiento real del talento y cuestionó las decisiones editoriales sobre ciertos rostros.

“Si yo fuera ejecutivo de televisión, que no voy a ser, porque no me interesa, yo, hay muchas personas que mandaría para su casa porque no tienen ningún talento para la tele, ni un talento”, afirmó el conductor de Mucho Gusto.

Además, se refirió al problema planteando que va mucho más allá de los que están al frente. “Hay otros que tienen mucho talento y están en un segundo y tercer plano. O están en digital y los tienen ahí relegados al digital, cuando pueden dar mucho más, y no estoy hablando de nadie en particular, pero es lo que yo he visto», señaló.

El animador cerró su intervención insistiendo en la necesidad de revisar el modelo actual de la TV abierta. “Otros que están en una segunda, tercera, cuarta línea. Entonces, hay que redefinir el ciclo televisivo, eso es lo que yo creo, y no voy a mencionar a nadie, porque yo sé que ustedes quieren la cuña barata, no se las voy a regalar”, concluyó en el programa de farándula.

