Enfermedades respiratorias en mascotas aumentan hasta 30% en invierno: ¿Cómo evitar que tu mascota se enferme?

LLegó el frío y esto no solamente afecta a las personas, sino que tus mascotas también pueden correr más riesgo de enfermarse debido a bajas temperaturas y la humedad.

Las principales afecciones son las enfermedades respiratorias que pueden comprometer la salud de tu mascota. Los principales grupos de riesgo son los cachorros, animales senior o adulto mayor y mascotas con defensas debilitadas.

De hecho, según datos de publicados por Animal Care, las enfermedades respiratorias pueden aumentar hasta un 30%. Esto debido a la humedad, mala ventilación y el frío constante.

Esto puede ser sumamente perjudicial para las mascotas, debido a que muchas veces sus dueños dejan pasar síntomas que se pueden agravar con el tiempo.

Además, se informó que hasta el 64% de las mascotas con síntomas respiratorios presenta infecciones virales o bacterianas. Esto conlleva a que un simple resfriado pueda empeorar.

Entre los síntomas más comunes están: Tos persistente, estornudos frecuentes, secreción nasal u ocular, decaimiento, pérdida de apetito, fiebre y dificultad para respirar.

Cabe recordar que si estos síntomas se mantienen por más de dos días o llegan a agravarse, es necesario acudir a un especialista.

¿Cómo evitar que tu mascota se resfríe?

Ana María Rosas, veterinaria y gerente comercial de Animal Care, explicó que «Hoy sabemos que entre el 70% y el 80% del sistema inmune está en el intestino. Por eso, fortalecer la microbiota no es un detalle, es una estrategia clave para enfrentar enfermedades respiratorias«.

«La alimentación cumple un rol fundamental en ese cambio, porque permite fortalecer las defensas de manera constante«, agregó la especialista.

La importancia de sumar probióticos a la alimentación, no ignorar los síntomas anteriormente mencionados, mantener un buena ventilación y evitar la exposición al frío.

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