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¿Sería candidata política?: Naya Fácil respondió de una vez por todas y destacó su labor social

Naya Fácil aprovechó el espacio en Primer Plano para responder una incógnita que ha dado vueltas en las redes.

16 May, 2026. 13:25 hrs
Naya Facil (1)
Chilevisión

La noche de este viernes, Naya Fácil fue una de las invitadas al más reciente capítulo de Primer Plano, donde conversó sobre distintos momentos recientes de su vida y respondió preguntas desde su casa, mientras continúa recuperándose de su cirugía.

Durante la entrevista, la influencer también se tomó un momento para hablar sobre la ayuda social que realiza habitualmente a través de sus redes sociales, lo que terminó abriendo una inesperada conversación sobre su futuro.

Naya Fácil respondió de una vez por todas y destacó su labor social

En medio de la conversación, Fran García-Huidobro le hizo una directa pregunta sobre una eventual carrera política: “¿Has pensado alguna vez en ser candidata política? Es una pregunta bien complicada, porque te está empujando al averno”, comentó la conductora.

Ante esto, Naya Fácil respondió tajantemente y descartó cualquier interés en involucrarse en ese mundo: “No me interesa involucrarme en la política. Solo quiero seguir siendo Naya Fácil, mostrando mis viajes y mi vida, pero solo hasta ahí”, aseguró.

Además, explicó que intenta evitar temas que puedan dividir a su audiencia, como la política o la religión.

Pese a eso, la creadora de contenido destacó el trabajo solidario que realiza y el impacto que ha podido generar gracias al apoyo de sus seguidores: “Me encanta ayudar cada vez que puedo y quiero seguir haciéndolo todas las veces que sean necesarias. Esto, a nivel personal, me llena mucho”, señaló.

También reveló que actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto relacionado con ayuda social: “Me gusta constantemente visitar hogares de niñas y estoy en proceso de crear mi fundación. Es muy lindo hacer ayuda social”, cerró Naya Fácil.

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