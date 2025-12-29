¡Un año de nuevas vidas! Las famosas que anunciaron embarazos y quiénes ya fueron padres durante este 2025

Este 2025 ha sido un año lleno de dulces noticias en farandulandia. Varias celebridades revelaron durante el año que se encontraban embarazadas, mostrando todo el proceso con sus seguidores.

Estos momentos cargados de emoción marcaron el año del espectáculo, y es que hubo un «boom» en cuanto a la cigüeña, que estuvo más activa que nunca.

Los embarazos anunciados y nacimientos durante este 2025

Partimos este listado con la influencer Ignacia Antonia, quien sorprendió al anunciar junto al artista urbano AK 4:20 que estaban esperando su primer bebé. La noticia fue revelada a través de redes sociales, causando una rápida reacción de sus seguidores.

Amelia nació el 15 de diciembre, y en honor a ella, su padre estrenó una canción con su nombre el día de su nacimiento.

Otra historia que encantó a los seguidores fue la de Emilia Dides y Sammis Reyes. La ex Miss Chile confirmó su embarazo a través de sus redes, describiéndolo como “el mejor regalo que nos ha dado la vida” mientras espera con amor la llegada de su primer hijo.

Figuras como Melina Noto y Pangal Andrade también anunciaron a mediados de año que serán padres por primera vez, sumándose al grupo creciente de parejas que compartirán la paternidad en este 2025.

La hija de Melina Noto y Pangal Andrade nació el 22 de octubre de este año y lleva por nombre Alanna, siendo un momento muy esperado por la pareja.

Además, otra noticia reciente que emocionó a muchos fue la de Vanesa Borghi, quien anunció que está esperando su segundo hijo junto a su familia, generando miles de comentarios llenos de cariño en redes sociales.

Otros famosos que serán (y fueron) padres y madres

Al listado anterior, se suman nombres de famosos del espectáculo que anunciaron que serán padres:

Daniela Pérez y Camilo Zicavo

Tita Ureta y Spiro Razis

Wilma González y Nicolás Segel

Eugenia Lemos y Matias Kosznik

Amanda Martínez y Joaquín Méndez

