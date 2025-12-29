Reconocido rostro de TV fue internado de urgencia y deberá ser operado: «Pienso que me hicieron brujería…»

En los últimos días, un reconocido influencer y panelista de televisión causó preocupación luego de revelar que fue internado de urgencia tras sentir fuertes dolores en la zona abdominal.

El sujeto en cuestión es Danil0 21, quien entregó detalles a través de sus redes sociales. Ahí, señaló que todo comenzó con dolores estomacales y vómitos.

«Pienso que me hicieron brujería. Gente, no sé qué me pasó, vomité mucho», comunicó a través de su canal de difusión en Instagram.

Por lo mismo, se realizó exámenes médicos y los resultados revelaron que tiene cálculos en la vesícula.

Danilo 21 actualiza su estado de salud

Luego de entregar el primer reporte, el panelista de Primer Plano actualizó su estado de salud. «Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy mejor, bastante mejor la verdad con los remedios que me pusieron ayer a la vena. Recuperándome también… Y nada», comenzó diciendo.

Además, reveló que deberá ser operado en un futuro próximo: «Ahora tengo que esperar, me tengo que hacer unos exámenes más. Me van a operar, se supone, como en un par de semanas, así que, por el momento, estoy bien. Ya se me fue también el resfrío, y nada, a cuidarme, nomás, gente, hasta que me operen de la vesícula y de los cálculos, y todas esas cosas que yo tengo», cerró.

«Ojalá que no vuelva a vomitar de nuevo así en alguna otra parte. Y nada (…) Igual me tengo que cuidar bastante del estómago, pero estamos mejor», concluyó Danilo 21, enfatizando en que se encuentra en recuperación.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su historia hot con dos mujeres: «Se me cumplió el sueño del pibe»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google