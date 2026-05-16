Se lanzó contra el reportero: Una pregunta incómoda provocó agresiva reacción del periodista de Arturo Vidal

Una nueva controversia salpicó a Arturo Vidal, aunque esta vez de manera indirecta. Todo ocurrió durante un evento realizado en el Hotel W Santiago, donde el jugador asistió al lanzamiento de un perfume árabe.

Hasta el lugar también llegó el equipo de Plan Perfecto, instancia en la que intentaron conversar con el futbolista. Sin embargo, una pregunta relacionada con la polémica entre Marité Matus y Camilo Huerta generó incomodidad y terminó provocando un tenso momento.

Una pregunta incómoda provocó agresiva reacción del periodista de Arturo Vidal

Mientras se desarrollaba la rueda de prensa del evento, un periodista de Plan Perfecto le consultó a Arturo Vidal sobre la controversia que involucra a su exesposa y a Camilo Huerta.

El jugador optó por no responder y mantenerse en silencio. No obstante, según mostraron en el programa, un hombre intervino quitándole el micrófono al reportero e incluso tapando y desviando la cámara. Desde el panel aseguraron que se trataba de Maks Cárdenas, colega y cercano al futbolista.

La situación generó una inmediata reacción de Eduardo de la Iglesia, quien criticó duramente lo ocurrido en pantalla: “Me parece impresentable lo que hiciste, Maks. Yo te conozco, trabajamos juntos y no puedo creerlo”, señaló el conductor.

Además, agregó: “Un periodista puede trabajar en lo que quiera, pero de ahí a no comprender, ni siquiera recordar lo que te enseñaron en la universidad, ni siquiera recordar lo que ejerciste alguna vez, los códigos del periodismo… Querer censurar a otro medio, cuando tú eres periodista, es no entender nada”.

Eduardo de la Iglesia también defendió el derecho del equipo a realizar preguntas: “Eso simplemente no se hace. Es el derecho a informar, está en la Constitución y nosotros podemos preguntarle lo que queramos a Arturo y él podrá respondernos lo que quiera; podrá guardar silencio e irse. No necesita un chaperón que le quite el micrófono a un periodista que hacía una pregunta”.

Finalmente, cerró enviándole un mensaje directo al periodista: “Maks Cárdenas, te equivocaste y espero tus disculpas”.

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