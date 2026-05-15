¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Este es el nuevo pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los próximos días El experto en tiempo de Mega actualizó su pronóstico climático para los próximos días. ¿Regresa la lluvia? Revisa acá los detalles. 15 May, 2026. 16:37 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El desesperado llamado en el Chacotero que impactó a todos los auditores: «me estaba bañando y se mete mi sobrina» ¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Alejandro Sepúlveda entregó en Mega su pronóstico para la capital Auditor contó cómo se le nubló la mente y rompió un código fundamental: «Ya que nos vamos a morir todos, hagamos un trío» Tras días fríos en Santiago: ¿Cuándo regresa la lluvia? Alejandro Sepúlveda entregó detalles en su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana Concurso: participa por entradas para ver a Silvestre Dangond en el Movistar Arena Se viene “Puro Tumbado al Corazón”: el nuevo espacio musical en vivo de Radio Corazón Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado