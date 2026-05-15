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¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Este es el nuevo pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los próximos días

El experto en tiempo de Mega actualizó su pronóstico climático para los próximos días. ¿Regresa la lluvia? Revisa acá los detalles.

15 May, 2026. 16:37 hrs

 

 

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