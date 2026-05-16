Kidd Voodoo y Pablo Alborán: Así fue cómo se logró su exitosa colaboración «Dando Vueltas» para su último álbum

Kidd Voodoo estuvo este viernes en los estudios de Radio Corazón, para conversar con Sita Evelyn y Chavito. En el programa, el artista nacional nos compartió algunos secretos de su último álbum, «Euforia», que estrenó este jueves.

Dentro de la entrevista, surgió la curiosidad por uno de sus juntes más inesperados, «Dando Vueltas«, con el artista español Pablo Alborán. Al respecto, nos contó los detalles.

Así fue cómo se logró su colaboración «Dando Vueltas»

De entrada, Chavito le preguntó a Kidd Voodoo como nace esta colaboración con Pablo Alborán. Por su parte, Evelyn Bravo destacó que se interese por aquel estilo musical.

«Yo honestamente no pensaba que se iba a lograr, porque yo veo a Alborán y lo sigo viendo como una una figura gigante en la música. De hecho cuando nos quisimos dar el trabajo de proponerle la canción, él en su perfil tenía una gira, desde febrero de este año hasta febrero del otro año. Y yo dije: ‘No, no debe tener tiempo‘», comentó el cantante.

Kidd Voodoo reveló la travesía que hizo para mostrarle la canción: «Le escribió un amigo mío de mi equipo y sí nos respondieron. Justo venían a Chile, fue hace como tres meses que vinieron y yo me metí escondido al Movistar (Arena) y le mostré la canción en persona».

«Lo que sí me sorprendió mucho es que le habíamos mandado obviamente la canción antes, y llegó al camarín y ya se la sabía entera. Y la cantó en el camarín, y yo miro a los cabros y dije ‘Pero ¿qué pasó? Ya se la sabe'», recordó Kidd Voodoo.

En esa misma línea, el cantante señaló que grabaron sus partes por separado, él en Chile, y Pablo Alborán en España.

Eso sí, el videoclip lo grabaron juntos, cuando Kidd Voodoo viajó hasta España: «En Madrid se hizo el video, la verdad no recuerdo cómo se llama la calle pero era en el centro, en una casona antigua, estuvo muy bacán», señaló.

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