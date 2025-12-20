«¿No quiere ir a trabajar mejor?»: Agreden a diputado Meza en mall tras polémicos dichos sobre la Ley de 40 horas

Este sábado se hizo viral un polémico registro en las redes. Se trata de una «funa» y agresión al diputado José Carlos Meza, a raíz de sus declaraciones sobre la Ley de 40 horas.

Respecto a esa normativa, el diputado había argumentado: «Qué saco con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’. ¿A qué? A encerrarse. Nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina».

Agreden a diputado Meza en mall tras polémicos dichos sobre la Ley de 40 horas

Es por eso, que un sujeto se encontró con el diputado José Carlos Meza en el Mallplaza Norte, y lo increpó directamente: «¿Este es el que quiere irse tarde a la casa?».

«Al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa«, respondió el diputado.

Sin embargo, su respuesta solo alimentó la reacción del sujeto: «¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé po, como querís trabajar todo el día y toda la noche«.

Mientras el diputado Meza intentaba responder sus preguntas, el sujeto siguió insultándolo sin filtro.

Por último, como se puede apreciar en el video, el hombre dijo: «Aquí anda el indio cul… el que nos quiera hacer trabajar más tarde», antes de lanzarle un golpe en la cabeza.

Diputado Meza se come un wate en un Mall por sus dichos sobre la ley de 40 hrs. Por esto es que Kast quiere vivir en La Moneda, la charlatanería y los recortes a beneficios sociales no les van a salir gratis, dónde sea que vayan habrá alguien enojado. pic.twitter.com/jx01C8p8Us — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) December 19, 2025

