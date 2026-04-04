«Que se preocupe de no andarle quitando el pololo a sus hijas»: Daniela Aránguiz arremetió sin filtro contra panelistas de CHV

La polémica entre Daniela Aránguiz y Faloon Larraguibel sigue escalando, y esta vez sumó nuevos nombres al conflicto, luego de que en televisión abierta se analizara la polémica.

Recordemos que ambas han estado en el centro de la controversia por sus vínculos con los hermanos Cerda, además de una supuesta mala relación con su suegra. A esto se suman varios cruces, como el más reciente, donde Daniela Aránguiz lanzó: «le dio una pataleta, un show de cabra chica a los 38 años y eliminó de su Instagram a mí, a Jose, a Rai, a todo el mundo».

Eli de Caso criticó duramente a Daniela Aránguiz

El tema fue abordado en Plan Perfecto, donde Eli de Caso entregó su opinión sobre la exMekano:

«Yo creo que la Daniela, con mucho respeto, tiene poca capacidad para mirarse a si misma y para darse cuenta de lo que dice. Las cosas que ella se infla, se autoinfla, son cosas que, desde mi punto de vista, tienen un merito, pero son bastante superficiales. Esa es mi opinión de una mujer que ya tiene hartos años y ya vengo de vuelta», lanzó de entrada.

Además, agregó: «Cuando tú tienes la capacidad de verte a ti misma, hay cosas que no se dicen. Te das cuenta porque tú también, de alguna manera, eres así. Esto que está pasando es que salieron las hilachas, cuando a una persona se le muestra la hilacha, eso es lo que está pasando acá. Acá no hay amor, no hay cariño, no hay respeto y todo lo que se ha dicho es falso«.

En el mismo panel, Renata Bravo complementó el análisis: «tiene un rol en la TV en que se autoimpuso ser la villana«.

A lo que Eli de Caso respondió: «Eso le juega en contra, porque la gente tiene resistencia hacia ella porque es muy conflictiva, es muy tóxica«.

La dura respuesta de Daniela Aránguiz

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, y en Sígueme, Daniela Aránguiz respondió sin filtro: «Esta señora debería irse a tejer a su casa«, comentó de entrada.

Luego, profundizó su defensa: «Habla cosas sin noción (…) Yo creo que es una persona superficial, habla de otras cosas o hace otras cosas en su vida. Yo creo que es muy fácil hablar de una persona cuando no la conoces, cuando nunca han entrado a mi casa y no tiene idea de mi vida».

«Pero está bien, estoy contenta de que esta vieja haya vuelto a la televisión«, agregó Daniela Aránguiz.

Además, abordó otra polémica con Faloon respecto a sus dichos sobre Los Trapenses y La Florida: «Yo no me puedo hacer cargo, no sé si la gente no me entiende o yo hablo en chino. Yo estaba hablando de las distancias (…) Si esta señora quiere entender lo que quiere, está bien, yo entiendo».

También, Daniela Aránguiz respondió a Renata Bravo: «Prefiero tener eso que hacerme la chistosa y la graciosa como ella, que tiene una peguita por aquí, una peguita por acá de vez en cuando».

Ahora, para las dos, lanzó: «Me alegro de que hayan hablado de mí estas dos señoras porque hace tiempo que no se hablaba de ellas, ellas pasan ahí coladas, están sentadas ahí opinando de todo el mundo y jamás nadie habla de ellas, y todo lo que ellas dicen queda en el aire, no tiene peso«.

«Que se preocupe en el futuro de no andarle coqueteando o quitando el pololo a sus hijas, eso sí que es grave. No sé, son rumores, ella nomás sabe la verdad», cerró.

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