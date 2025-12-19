El chiste doble sentido de Fran Maira que dejó sin palabras a Don Carter: «Qué vergüenza…»

En el reciente capítulo de «Cuánto vale el show» ocurrió una divertida situación, esto luego de que Fran Maira, quien es parte de los jueces, protagonizara un momento que dejó plop a Don Carter.

Resulta que la artista nacional se mandó un chiste que ni Don Carter lo podía creer… todo ocurrió mientras se encontraba evaluando la presentación de Andrea Castillo, que interpretó a Cucurrucucú paloma.

En ese contexto, la intérprete de «Hablan de mí» halagó la performance: «Increíble, te pasaste».

El chiste de Fran Maira que sorprendió a Don Carter

Luego, la ex chica reality lanzó una tallita en doble sentido que dejó a todos sorprendidos, incluyendo al comediante.

«Eres extremadamente talentosa, se nota que tienes una carrera por detrás, como le gusta a Don Carter», lanzó la influencer.

El comentario no pasó desapercibido entre los presentes en el estudio, y generó una ola de reacciones en el programa de talentos. «Si él dice que le gusta», continuó Fran Maira.

Seguido, Julián Elfenbein, conductor del programa, indicó que «fue gratuito… Sin anestesia». Por otro lado, Don Carter solo se tapaba la cara.

«Eso es entre nosotros, por Dios, qué vergüenza», reaccionó el icónico humorista, luego de estar un rato en silencio.

Para cerrar, Fran Maira trató de explicar el chiste doble sentido: «Uno tiene una carrera por detrás… Por encima, una carrera profesional», concluyó la ex participante de Gran Hermano.

