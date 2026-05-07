Una sincera conversación tuvo Kanela en el reality Vecinos al límite de Canal 13, donde repasó distintos momentos de su vida junto a Sergio Lagos.

Según contó, pasaron más de diez años antes de que lograran sonar en las radios. En ese periodo, incluso tomó una drástica decisión: abandonar la universidad para dedicarse por completo a la música, pese a la negativa de su padre.

“Eso significó una separación con mi viejo. No quería esa vida para mí”, confesó.

El intérprete también reconoció que vivió una etapa marcada por los excesos. “He vivido muchas cosas que me ayudaron a entender mis límites, con el tema de la droga, el alcohol, la fiesta”, señaló.

En ese contexto, recordó cómo ese estilo de vida terminó afectando una de las relaciones más importantes de su vida.

“Muchas veces llegaron propuestas de mujeres, y perdí a mi primer amor, la mamá de Bastián, por culpa de ese ‘wild on’. Cuando quise recuperarla ya era tarde, y le escribí ‘Debería odiarte’”, relató.

El accidente que marcó un antes y un después en la vida de Kanela

Kanela también reveló uno de los episodios más complejos que ha enfrentado: el grave accidente automovilístico que sufrió a fines de 2014 y que estuvo cerca de costarle la vida.

“Tuve un accidente grave, estuve mucho tiempo en coma”, afirmó.

El vocalista aseguró que nunca había contado públicamente los detalles del hecho. “Nunca lo he contado, pasó piola, gracias a Dios no iba con alcohol, pero sí a exceso de velocidad, choqué a 150 kilómetros por hora y casi maté a otra persona, que era mi contador”, explicó.

Producto del impacto, tuvo múltiples lesiones y debió enfrentar una extensa recuperación. “Me operaron el bazo, duodeno, cadera, costilla, el párpado, pasé meses con kinesiólogo, fue duro”, recordó.

Incluso, meses después debió presentarse en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar mientras seguía recuperándose físicamente.

“Meses después fui al Festival de Viña y tuve que actuar fajado, por eso me veía tieso”, reveló el ícono de la cumbia.

Finalmente, el cantante reconoció que esa experiencia cambió completamente su manera de ver la vida y lo llevó a enfocarse más en su familia, especialmente en su hijo.

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