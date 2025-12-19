Nuevo canal nacional comenzará sus transmisiones en enero de 2026: apela a la nostalgia con clásicos de la televisión

Chilevisión se prepara para entrar de lleno en la tendencia de los canales nostálgicos. A partir de enero de 2026, la señal lanzará CHV de Culto, un nuevo canal retro que llegará a la televisión por cable en Chile.

La propuesta apunta directamente a la memoria televisiva de los espectadores. La señal reunirá programas y ficciones que marcaron época en la pantalla del canal, siguiendo una línea similar a la de 13rec, quien recientemente cambió de nombre tras año de llamándose REC TV.

Una programación llena de nostalgia

Entre los contenidos que estarán en la parrilla programática figuran espacios emblemáticos como Teatro en Chilevisión, emitido entre 2003 y 2014 y protagonizado por Pato Torres, nuestro querido locutor.

Además, recordadas teleseries como Vivir con 10 (2007) y Mujeres de lujo (2010). A los contenidos también se sumarán títulos populares como El Club de la Comedia e Infieles, según consignó ADN.

Desde la señal explican que la apuesta va más allá de la simple repetición. «Estos programas conectan con recuerdos y emociones, pero también con temática que siguen siendo actuales y universales”, señaló Rodrigo Alvarado, director de Distribución y Nuevos Negocios de Chilevisión, en conversación con El Mercurio.

En esa misma línea, agregó: “Más que mirar al pasado, vemos un interés por reencontrarse con contenidos relevantes, cercanos y con un lenguaje reconocible”. Según adelantó, la programación se enfocará principalmente en producciones emitidas durante las últimas dos décadas.

En su etapa inicial, CHV de Culto estará disponible a través del canal 71 de Entel. No obstante, la señal no descarta sumar nuevos operadores en el futuro. El estreno coincidirá además con la salida definitiva de Paramount Network, canal que dejará de emitir en toda Hispanoamérica.

