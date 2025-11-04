Trabajan juntos y una foto delataría su romance: Filtran registro de famosos chilenos caminando de la mano en Ñuñoa

Recientemente, Cecilia Gutiérrez utilizó sus redes sociales para difundir un registro que delataría a dos personajes del mundo de las comunicaciones.

La pareja en cuestión es Carola Varleta y Franceso Gazella, quienes comparten espacio en La hora del taco, programa radial.

En la fotografía, aparece la pareja caminando de la mano por las calles de Ñuñoa. Gutiérrez adjunto el registro con un mensaje: “Nunca es mal momento para el chismecito. ¿Se acuerdan de que les contamos hace un tiempo de Francesco Gazzella y Carolina Varleta? Hoy andaban paseando de la mano en Ñuñoa”.

Aseguran que Carola Varleta y Francesco Gazzella esarían en una relación

Pero ojito, ya que la periodista de espectáculos hace tiempo había adelantado este rumor, asegurando que la pareja habría iniciado un romance. Fue en el programa Primer Plano donde destapó la noticia, revelando que fuentes cercanas le habrían dado la exclusiva.

«Era tema, los auditores y los compañeros de trabajo los molestaban. Hace un mes que no ocultan su amor, salen juntos, ella ya dejó la casa con Kabor y me dijeron que estaban muy enamorados«, dijo en aquella ocasión la periodista.

La destacada actriz tuvo una relación con Kabir Engel, hijo de Pedro Engel. De la relación nacieron dos hijos.

Por otro lado, el periodista de Canal 13 también se refirió hace un tiempo acerca de este rumor: «Somos buenos compañeros de trabajo, ella es una excelente compañera de trabajo”.

Además, es importante destacar que ambos trabajan juntos hace años, compartiendo espacio en el programa radial La hora del Taco.

