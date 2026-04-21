Rostro de TV sorprende a todos al revelar que encontró el amor: fue su dentista y se hicieron un tatuaje de pareja

La comediante Pamela Leiva sorprendió al confirmar que está viviendo un nuevo romance. La revelación ocurrió en el programa «El Desestrece», donde contó por primera vez que está saliendo con el dentista Leonel Vargas.

Días después, en «El Medio Día», entregó más detalles sobre este vínculo. Todo surgió cuando Daniel Fuenzalida le preguntó directamente por su situación amorosa. Ahí, Leiva fue clara en ponerle nombre a la relación.

«Pololeo a mí no me han pedido. De hecho, se arrancaron diciendo que es el pololo, pero yo dije que no es mi pololo. Es solamente, como me gusta decirle, mi ‘poniente oficial’», explicó.

La humorista también relató que conoce a Vargas desde hace varios años. Se cruzaron en 2020, cuando ella era su paciente, y desde entonces formaron una amistad muy cercana.

«Ahí nació una amistad (…) De hecho viajamos juntos al matrimonio de Andrea Dellacasa, pero (como) amigos», recordó.

Además, agregó que: «Fuimos amigos mucho tiempo, él tuvo sus pololas por su lado, yo también por lo mío, pero éramos muy amigos. Como además yo tenía una relación a distancia, yo compartía mucho con él acá. Pasamos mucho tiempo juntos, me acompañaba, conoció a mi familia, mi grupo de trabajo lo quiere mucho», contó.

Pamela Leiva entrega detalles de su nueva relación

Según relató Pamela Leiva, el vínculo dio un giro recién en diciembre pasado. Ambos estaban solteros y decidieron enfrentar lo que sentían.

«Nos dimos la oportunidad. Yo estaba soltera, él estaba soltero y fue como ‘ya, no podemos seguir haciendo los locos con lo que nos pasa, démonos una oportunidad’», afirmó.

También explicó que dentro de su entorno ya se intuía algo entre ellos. «Siempre todo el mundo que nos veía juntos, nos decía ‘¿y ustedes cuándo se van a comer? ¿Cuándo van a pololear?’. Nosotros decíamos que éramos amigos, pero yo creo que la gente percibía incluso antes que nosotros la energía», agregó la comediante.

Oficializaron la relación con un tatuaje

En medio de esta nueva etapa, la pareja decidió hacerse un tatuaje en conjunto.

«Esta palabra la eligió él. Es ‘Maktub’, que dice que lo que está destinado a ser, va a ser. Y yo elegí el infinito (…) porque yo de verdad creo que nosotros nos conocemos de muchas vidas. Me dijo que yo era su hilo rojo», reveló.

«Primera vez que tengo a alguien que me cuida, que me protege. En las relaciones de pareja siempre he sido la que cuida, la fuerte, la sostenedora, la que resuelve. Primera vez que este papel, no digo que se dé vuelta, sino que tengo una persona en quien apoyarme, eso como más equiparado», cerró.

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