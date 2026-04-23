Las señales silenciosas de que tu perro sufre dolor y probablemente no lo notas

Un estudio internacional realizado por la Universidad de Utrecht concluyó que los dueños de mascotas, en su mayoría, no logran detectar a tiempo las dolencias que afectan a sus perros.

La investigación consideró a 530 propietarios y a 117 personas sin perros. A través de un cuestionario, los especialistas evaluaron la capacidad de los participantes para reconocer signos de dolor en los animales.

Los resultados fueron claros: los cuidadores suelen identificar el malestar solo cuando es evidente, como en casos de cojera. Sin embargo, muchas otras señales pasan desapercibidas.

Entre los comportamientos que suelen ignorarse están bostezar con frecuencia, lamerse los labios o la nariz, desviar la mirada y parpadear más de lo habitual. Estas conductas, aunque sutiles, pueden indicar que el animal está sufriendo.

Además, varios de estos signos se confunden con estrés o incluso con rasgos propios de la personalidad del perro, lo que dificulta aún más su identificación.

Señales que podrían alertarte

Según consignó ADN, el estudio también advierte que el dolor puede manifestarse de otras formas menos evidentes. Por ejemplo, cuando el perro deja de jugar como lo hacía habitualmente, presenta irritabilidad o muestra agresividad inesperada.

Los expertos explican que estos cambios suelen normalizarse dentro del hogar, lo que retrasa el diagnóstico y, en consecuencia, el tratamiento oportuno.

En contraste, la experiencia previa con mascotas que han sufrido enfermedades permite a algunos dueños reconocer con mayor rapidez estos síntomas.

Finalmente, los especialistas recomiendan prestar atención a factores como la postura, la disposición al movimiento y la calidad del pelaje, ya que pueden ser indicadores clave del estado de salud del animal.

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