¡Buenas noticias! La nueva edición de la Teletón contará con nuevas sorpresas, y es que se anunció que un canal especial transmitirá la gira Teletón.

Zapping transmitirá en vivo y en exclusiva cada una de las jornadas solidarias a través de Teletón Channel (Canal 6), espacio dedicado para vivir la previa de la cruzada más importante del país.

Es relevante recordar que el evento recorrerá diez ciudades, desde Arica a Castro, y contará con espectáculos gratuitos, música en vivo y un sin fin de actividades que destacan la unión y solidaridad de la Teletón.

Gira Teletón 2025: Artistas y grandes sorpresas

En esta versión, la gira contará con la presentación de grandes artistas como Polimá Westcoast, Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu, Emilia Dides, Saiko, La Combo Tortuga, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Fran Maira, Inti Illimani, Franco “El Gorila”, Sigrid Alegría y Los Claveles, entre muchos otros.

Además, habrá presentaciones especiales para toda la familia con Pulentos, Sinergia Kids y El Mundo de Christell, reafirmando el compromiso de esta cruzada con la inclusión y el compromiso con los más pequeños del hogar.

Por otro lado, diversos rostros estarán animando a los presentes, entre ellos Daniel Fuenzalida, Millaray Viera, Rafael Araneda, Juan Pablo Queraltó, Martín Cárcamo, Rodrigo Sepúlveda, María Luisa Godoy, Priscilla Vargas, Eduardo Fuentes, José Miguel Viñuela, Julián Elfenbein y más.

Los creadores de contenidos no pueden faltar, influencers como Oliver Börner, Eskarcita, Julitroz e iCata estarán compartiendo con la gente.

Por primera vez, la gira cerrará en la ciudad de Castro, en la Plaza de Armas de Chiloé, tras un inédito trayecto en tren desde Santiago a Los Lagos, gracias a una alianza con la empresa EFE.

Para cerrar, es importante mencionar que Zapping transmitirá cada jornada a través de Teletón Channel (Canal 6) en su app, disponible para Smart TV, smartphones, tablets y computadores.

