Más de 71 mil capacitaciones: la Gran Feria de Sodimac reafirma su liderazgo en la construcción

Con una convocatoria masiva y cifras récord, la decimocuarta versión de la Gran Feria de Capacitación de Sodimac cerró con un balance altamente positivo. El evento, realizado entre el 16 y 18 de abril en Estación Mapocho, combinó actividades presenciales y digitales, consolidándose como el principal espacio de formación para el sector de la construcción en Chile.

Durante los tres días, maestras y maestros especialistas accedieron a más de 71 mil capacitaciones gratuitas. Estas instancias abordaron áreas clave como electricidad, gasfitería, sistemas constructivos, terminaciones, seguridad, herramientas, jardinería, revestimientos, soldadura y climatización. En total, se desarrollaron 170 cursos distribuidos en seis salas temáticas, junto con una feria de innovación que reunió a 80 stands del rubro.

Más de 71 mil capacitaciones y una masiva convocatoria marcaron el evento

El evento convocó a más de 13.500 asistentes presenciales y superó las 105 mil visitas online. A esto se sumaron cerca de 50 mil espectadores que siguieron la transmisión en vivo, la que incluyó la inauguración, entrevistas, capacitaciones y paneles de expertos. La plataforma digital permitió, además, ampliar el alcance a otros países de América Latina.

En esta edición, instituciones como INACAP y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás volvieron a ser parte del programa. Ambas entidades ofrecieron cursos especializados que, al igual que el resto de las capacitaciones, entregan certificados de aprobación y estarán disponibles de forma gratuita en modalidad on demand hasta el 30 de abril.

Uno de los momentos más destacados fue la certificación de 100 becados en electricidad y gasfitería, quienes completaron un proceso formativo conducente a la obtención de la Licencia de Instalador Autorizado de la SEC. La iniciativa fue impulsada por Sodimac junto a Rheem y Bticino, con TerraCertif como entidad certificadora.

Entre los graduados, destacó la participación femenina, con cuatro mujeres certificadas, reflejando el avance en la inclusión dentro de un rubro históricamente masculinizado.

La Gran Feria de Capacitación, junto al Círculo de Especialistas —que ya supera el millón de socios—, forma parte del compromiso sostenido de Sodimac por fortalecer las competencias y oportunidades laborales de los profesionales de la construcción.

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