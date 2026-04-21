Revelan antiguo video de Naya Fácil y supuesto pacto con el diablo: Médium reaccionó y su respuesta es aterradora

La influencer ha estado en la palestra durante estos días, ya que no sale de una para entrar en otra. Está vez, la creadora de contenido salió con un antiguo video en donde hablaba que había hecho un pacto con el diablo.

El video salió nuevamente después de que Patricia Pastén, quién se define como como médium, lo utilizará como referencia para señalar que Naya Fácil, ha tenido todo lo que explica en el video.

En el registro de la creadora de contenido, ella explica que pidió tener una casa, una auto, que le arregle el cuerpo y poder gastar sin necesidad de ver el dinero. Cosas que en la actualidad las tiene.

El contrato de Naya Fácil con el ‘cola de flecha’

Naya Fácil comienza diciendo «Llegué y escribí: ‘Señor Diablo, por favor, necesito que pase tal cosa, que tenga mi casa, que tenga mi auto, que me arregle el cuerpo‘. De verdad, esta historia está de película, chiquillos», señaló nerviosa.

Posteriormente, mencionó que «Es que yo no le tengo miedo a anda». Luego dijo en tono de broma: «Ay chiquillos, fue un gusto conocerlos».

Por otro lado, el supuesto contrato que tuvo con el ‘cola de flecha’, se estaría cumpliendo según la Medium, quien señaló que ahora le toca a ella pagar. Al principio del video se menciona que «Naya Fácil hizo un pacto a cambio de su alma y ella ya cumplieron su parte«.

«Ahora le toca pagar a ella«, señaló la médium en su video.

Sin embargo, este video causó diversas reacciones. Entre los comentarios más populares están: «Ojala se la lleve pronto. Nos tiene a todos chatos con su ignorancia», «Que miedo y coincide con todo lo que tiene. Además, ella hace poco contó que en un sueño le dijeron que le quedaba un año de vida. ¿Será parte del pacto?».

También puedes leer en Radio Corazón: Querida actriz chilena enciende las alarmas en sus fanáticos luego de publicar fotos en redes sociales: «A esforzarte en comer»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google