Confirman que popular actriz se separó de su pareja tras 10 años y se involucró amorosamente con reconocido periodista: «Mi corazón está bien…»

En la reciente edición de Primer Plano, se reveló que dos reconocidos rostros de la televisión estarían en pareja.

Los individuos en cuestión son Francesco Gazella y Carolina Varleta. Es importante recordar que la actriz fue pareja de Kabir Engel, (hijo de Pedro Engel) por más de 10 años. En esa relación tuvieron dos hijos, y hace 6 meses que habían anunciado su quiebre.

En ese contexto, el programa farandulero no se guardó nada e informaron que la intérprete estaría en modo polola con Francesco Gazzella.

Francesco Gazella y Carolina Varleta: Nace una nueva pareja en el espectáculo

«Mi corazón está muy bien», fue la respuesta de Francesco al ser consultada por una periodista. Asimismo, Pedro Engel aseguró que sigue existiendo cariño entre ellos.

Vale menciona que la pareja lleva más de tres años trabajando juntos en La Hora del Taco, programa de Radio Universo.

Además, desde el programa aseguran que se han visto bien acaramelados en lugares públicos, y ya no esconden su amor por el otro.

«Era tema, los auditores y los compañeros de trabajo los molestaban. Hace un mes que no ocultan su amor, salen juntos, ella ya dejó la casa con Kabor y me dijeron que estaban muy enamorados», concluyó la reportera de Primer Plano.

