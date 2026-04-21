Tenso enfrentamiento entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo en plena transmisión: «No seas vocera de alguien que no tienes idea»

Pamela Díaz y Gissella Gallardo tuvieron un fuerte cruce en el programa luego de que saliera el tema sobre la entrevista de Camilo Huerta en Primer Plano, donde señaló que jamás le había sido infiel a Marité Matus.

Ante esto Gissella comentó: «Una de las cosas importantes, es que el Tribunal aceptó las pruebas«. Refiriéndose al caso del divorcios culposo entre Camilo Huerta y Marité Matus.

«Estás equivocada, no le vas a discutir al abogado. ¿Por qué de las siete personas que dice Marité, entre las que hay hombres también en el tema del divorcio culposo, sale solamente la Trini?, replicó La Fiera.

A lo que la exesposa de Mauricio Pinilla dice: «No sale solamente la Trini. Pame, eso sale públicamente porque tú decidiste hacerlo público». Pamela le respondió: «Gissella, porque tú me dijiste a mí que tuviera cuidado con el tema de la Marité».

«Pero te lo dije en privado», señaló la influencer.

Pamela Díaz pierde la paciencia y va contra Gissella Gallardo

Este discusión escalo y Pamela Díaz enfatizó: «Gissella, yo no tengo ningún problema, ningún drama, y escucha bien lo que te voy a decir. No seas vocera de alguien que no tienes idea, porque tú amenaza también fue cuando me lo dijiste en mi cara, que tuviera cuidado con Huerta, así que, por favor, bájate del…».

«Yo no me voy a callar, porque en general he estado súper tranquila con el tema, acá hay muchas cosas que no se han dicho (…) a mí no me gusta cuando estás mintiendo en algunas cosas y lo sabes muy bien«, agregó.

Por otro lado, Gissella Gallardo, aseguró que ella no estaba mintiendo: «no estoy mintiendo en nada. Ese no es audio mío». En cambio Pamela Díaz cero el tema con: «No voy a hablar contigo, chao«.

También puedes leer en Radio Corazón: «Luis Jara revela nuevo procedimiento estético y sus seguidores reaccionaron de inmediato: «Como un colegial…»«

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google