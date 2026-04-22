La desconocida historia que Pedro Ruminot reveló sobre El Club de la Comedia: multa de por medio

Una distendida pero reveladora conversación tuvo Pedro Ruminot en La Mañana de la Corazón, donde llegó para presentar su especial “Una noche en el arena”, recientemente estrenado en Prime Video.

El comediante destacó el alcance internacional del proyecto, grabado en el Movistar Arena, y confesó que aún le cuesta dimensionar su impacto fuera de Chile.

El especial de Pedro Ruminot que es visto en todo el mundo

«Es raro porque después me etiquetan y es como… lo estoy viendo en Nueva Zelanda, lo estoy viendo en Dinamarca y es como ¿en qué momento pasó eso?», mencionó el comediante.

En esa línea, valoró el cambio de paradigma en la industria del entretenimiento: «Antes el mayor logro era hacer un especial en HBO… aparecieron las plataformas y era como ‘ese es el objetivo, hay que llegar a la plataforma'».

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando recordó su etapa en “El Club de la Comedia”, revelando una situación hasta ahora desconocida. Según contó, no podía renunciar por cláusulas contractuales, lo que lo llevó a tomar una drástica decisión.

«Yo no podía renunciar porque tenía que pagar una multa de 70 millones… empecé a escribir puros sketch fomes, horribles… y yo decía ‘esto no lo van a aprobar’ y lo probaban», aseguró.

Pese a ese episodio, hoy vive un presente cargado de proyectos, entre giras, podcast y nuevos programas.

«Hago un podcast con Pancho y Jorge… el secreto es dormir menos», concluyó Pedro Ruminot en su visita a La Número Uno de Chile.

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