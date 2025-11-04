Triple homicidio en La Reina: los registros inéditos que podrían revelar nuevos movimientos y refuerzan hipótesis de un montaje de Jorge Ugalde

La investigación por el triple homicidio que impactó a los vecinos de La Reina dio un giro clave en las últimas horas, luego de que la Fiscalía Oriente reuniera nuevos antecedentes antes de la formalización de Jorge Ugalde, principal sospechoso del asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos adolescentes.

De acuerdo con información del periodista Sergio Jara (CHV), el Ministerio Público cuenta con registros de cámaras que “harán caer la credibilidad” del imputado. Dichas grabaciones habrían captado los movimientos de Ugalde antes y después del crimen, revelando acciones incompatibles con su versión.

Revelan videos inéditos sobre crimen de La Reina

Según la línea investigativa, el acusado habría adquirido una máscara en un “mall chino” y, eventualmente, un arma inhabilitada, con las que habría ingresado a la vivienda de las víctimas. La Fiscalía sostiene que su intención era montar una escena de suicidio, dejando el arma junto a uno de los cuerpos para desviar la atención.

El matinal Contigo en la mañana difundió además un video del 18 de octubre, donde se observa al imputado caminando con su perro tras los hechos. Aunque declaró que solo salió a pasear, en las imágenes se le ve con una bolsa, la cual, según la hipótesis policial, habría sido lanzada al canal San Carlos.

“En esa bolsa estaría el arma del delito”, aseguró Jara, quien adelantó que la secuencia de cámaras en la vía pública y el sector comercial permitiría reconstruir en detalle los desplazamientos de Ugalde.

Con estos elementos, la Fiscalía Oriente prepara una presentación audiovisual y una cronología precisa para demostrar la presunta participación del imputado en los tres asesinatos que conmocionaron a La Reina.

