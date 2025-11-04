Periodista de TV+ rompe el silencio tras ser desvinculada del canal: «Siempre es difícil quedar cesante»

En las últimas horas, se dieron a conocer cambios en el área de prensa de TV+. Dos periodistas fueron desvinculados de la señal.

Los comunicadores en cuestión son Claudia Salas y Matías Burboa, profesional que también ejercieron en Canal 13.

Salas y Burboa formaban parte del programa «TV+ Informa», espacio de noticias que era dirigido por Álvaro Escobar e Ivette Vergara. Es importante destacar que dicho programa saldrá de pantalla en la jornada del lunes.

Las declaraciones de Claudia Salas tras ser despedida de TV+

La periodista conversó con LUN y se sinceró sobre su situación: «El viernes en la noche sacamos al aire el programa con Matías Burboa, el editor, y al terminar nos contaron que se acaba y, por ende, nuestro vínculo con el canal».

Además, agregó que: «Siempre es difícil quedar cesante, me trae recuerdos de una etapa muy dura que estuve un año y medio sin encontrar trabajo, pero tampoco fue sorpresivo porque el canal se está achicando tanto en contenidos como infraestructura».

Asimismo, valoró la experiencia y las amistades que hizo en su paso por el canal. «Y como de todos los lugares donde he trabajado, me llevo también amigos y compañeros de canal excelentes», indicó», señaló.

«Hace rato que me gustaría volver a un canal grande a hacer lo mío», reveló con relación a su futuro laboral.

Esta no es la primera vez que la comunicadora pasa por esto, en marzo, TV+ le puso fin a «Toc Show», programa del cual Salas formaba parte.

La comunicadora formó parte de los últimos meses del programa nocturno, que era conducido por Juan Carlos «Pollo» Valdivia.

Por su lado, Matías Burboa también rompió el silencio. A través de su cuenta de Instagram comunicó que: «Me despidieron. Así que voy a trabajar acá hasta finales de noviembre. ¿Da pena? Por supuesto que sí, pero son cosas que pasan. Las historias siguen, esta hermosa comunidad no se acaba, solo mi paso por TV+».

«Ya hoy empiezo la búsqueda de peguita», concluyó.

