«El quería matarme…»: Grave acusación sacude a hijo de reconocido actor chileno

Valentina Valencia, conocida como Gatita Veve, en un entrevista con Danilo 21 confesó los daños físicos y psicológicos que sufrió durante su relación con el hijo del actor Francisco López.

Todo volvió a salir a luz después de que el influencer, Frank Low, publicará un video en donde hace una reflexión sobre la honestidad en las relaciones. Esta situación indignó demasiado a la creadora de contenido.

Esto debido ha que en el video el influencer reprocha la infidelidad y da su punto de vista sobre como llevar un relación cuando se quiere estar con otra persona. El video fue resubido por Claudia Ossandon.

En el video aparecía el registro de Frank Low, y luego la entrevistas de la influencer Valentina Valencia. En el registro, Gatita Veve comentó: «A parte me engañaba tanto como con hombre y mujeres«.

Las declaraciones de Gatita Veve

En la entrevista, la creadora de contenido para adultos señaló que: «Si yo no hacía lo que él quería. Sabes lo que me aplicaba, la ley del hielo. Entonces yo no hacía lo que él quería o yo le respondía de alguna manera que a él no le gustaba, me hacía la ley del hielo, no me pescaba, se iba de la casa dos días».

De igual manera la influencer aseguró que: «Me hizo firmar un contrato de esclavitud donde era una plana de adelante y de atrás, con puras huevadas de lo que yo tenía que hacer con él, que tenía que apoyarlo en todo».

«Y también me hizo hacer un pacto de sangre. Cortarme la mano para yo jurarle a él». Señaló en el programa online ‘Juzgamos y nos funamos‘ con Danilo 21.

Por otro lado, a través de sus redes sociales la influencer señaló que en 2022 habría sufrido una supuesta agresión de parte del Frank Low: “Esto fue con odio, él quería matarme”, sostuvo, señalando que las consecuencias incluyeron fuertes lesiones, consignó La Cuarta.

La Cuarta

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google