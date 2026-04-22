El hermano de Marité Matus rompió el silencio tras la declaraciones de Camilo Huerta: «Se está pasando harto para la punta»

El hermano de la influencer, Felipe Matus, salió a hablar sobre la entrevista que dio Camilo Huerta en el programa de Primer Plano. En ella, contó su versión de la separación que tuvo con Marité Matus.

El personal trainer señaló que: «Yo nunca he sido infiel, eso que se dice que soy cafiche, que me llevé las cosas, yo no lo he hecho, yo me fui de la casa y nunca más volví».

Asimismo, Felipe Matus se refirió al respecto sobre la relación que tuvo su hermana con el entrenador. «Son falsedades, mentiras la mayoría. Yo ahí vi al hombre ideal, o sea, yo creo que mi hermana debería estar con él, pero es mentira», señaló.

Por otro lado, en relación sobre el matrimonio de su hermana, afirmó que ella pagó su propio anillo de matrimonio. «No era el matrimonio de Marité, porque ella planteó casarse de manera simbólica, pero la familia no quiso para tener algo falso».

Incluso, declaró que en la ceremonia no asistió su padre. «Mi papá no fue, nunca le gustó… había antecedentes ahí también», indicó.

El testimonio de Felipe Matus tras dichos de Camilo Huerta

Pero eso no fue todo, ya que en la entrevista el personal trainer habló sobre su relación con los hijos de Marité Matus. En registro Camilo señala que los hijos de Marité creen que él es su papá.

Felipe Matus señaló: «El Arturo (Vidal) siempre ha sido un papá presente y sí, hubo algún problema entre los chiquillos, se solucionó, pero es un papá ultra presente».

«Los niños son cariñosos, a mí me hacen dibujos, a mi hermano, le hacen dibujos a sus tíos, a todos. Él está ahí híper volando, está haciendo que las cosas sean más grandes, pero no es así«, agregó.

Además, concluyó: «Cuando empieza a hablar de los niños se está pasando harto para la punta, así que no debería hablar. Estas son cosas de adultos«

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