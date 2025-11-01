«Siempre era algo muy extraño…»: María José Prieto reveló anécdotas de Raffaella Di Girólamo y acusó «actitudes extrañas»

María José Prieto y Cristián Campos estuvieron como invitados en el último capítulo de Only Fama, programa de farándula de Mega. En el estelar, se refirieron a la denuncia de abuso sexual en contra del actor.
Además, María José Prieto entregó detalles inéditos sobre su relación con Raffaella Di Girólamo, quien denunció a Campos, y aseguró que «no era confiable, y tenía actitudes extrañas«.
María José Prieto reveló anécdotas de Raffaella Di Girólamo y acusó «actitudes extrañas»
El conductor del programa, José Antonio Neme, le preguntó de primeras a María José Prieto, si es que en algún momento dudó de su marido: «jamás tuve una duda de que Cristián fuera capaz de hacer una cosa así, desde mi corazón, mi cabeza, mis entrañas», respondió.
«Yo fui una chica abusada de los 9 a los 16, y tuve la experiencia, pero esa experiencia me ayudó a ser más aguda, a saber muchas cosas, cosas que otras mujeres no saben y pude lograr sanar«, agregó María José Prieto.
En esa misma línea, María José Prieto recordó cuando conoció a Rafaella Di Girólamo: «cuando apareció esta mujer que empezó a rondar, una como mujer sabe, el instinto te dice cuando una persona es confiable o no».
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.